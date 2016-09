Der am Montag auf RTL ausgestrahlte Drogen-Selbstversuch von Reporter Jenke von Wilmsdorff könnte ein Nachspiel haben. Wie am Dienstag bekannt wurde, prüft die deutsche Medienaufsicht aktuell, ob es einen Anfangsverdacht gibt, dass die Ausstrahlung jugendgefährdend gewesen ist. Dies teilte eine Sprecherin der Niedersächsischen Landesmedienanstalt in Hannover mit. RTL entgegnete, man dokumentiere das Thema, anstatt es zu tabuisieren. Der 50-jährige RTL-Reporter hatte in einer Reportage Drogen genommen, um ihre Wirkung zu testen.

Jenke von Wilmsdorff lotet regelmäßig Grenzen aus

Für die RTL-Show "Das Jenke-Experiment" bringt sich Reporter Jenke von Wilmsdorff regelmäßig an den Rand der Belastungsfähigkeit. Im Selbstversuch setzt er sich und seinen Körper dabei Extremsituationen aus - oder inszeniert das zumindest so vor der Kamera. Für frühere Folgen der TV-Show hatte sich der 50-Jährige bereits in einen vierwöchigen Dauerrausch getrunken, sich fett gefuttert oder Cannabis gekifft.