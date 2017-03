Joko und Klaas wollen Goldene Kamera behalten

Berlin - Die Fernsehkomiker Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf machen keine Anstalten, die von einem Ryan-Gosling-Double eingeheimste Goldene Kamera zurückzugeben. «Wir haben einen neuen Weg gefunden, wie man Preise gewinnen kann», sagte Winterscheidt in der ProSieben-Show «Circus HalliGalli». Darin lösten die beiden das Rätsel auf, wie ein Double des Hollywood-Stars am vergangenen Samstag die Goldene Kamera in der live vom ZDF übertragenen Gala entgegennehmen und damit die Messehalle verlassen konnte.