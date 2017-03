Juncker: Stimmen in Bundesregierung für Rückbau der EU

Brüssel - Nach Angaben von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker befürworten Teile der deutschen Bundesregierung einen Rückbau der Europäischen Union. «Es gibt Regierungen in Europa, die hätten gerne, dass die EU sich auf das Binnenmarktgeschehen zurückzieht», sagte er bei einer Veranstaltung mit Bundestagsabgeordneten in Brüssel. Juncker hatte heute ein Debattenpapier präsentiert, in dem er fünf Szenarien skizziert, wie sich die Union in Zukunft entwickeln könnte. Sie reichen von einer radikalen Rückbesinnung auf den Binnenmarkt bis hin zu einem Modell der Vereinigten Staaten von Europa.