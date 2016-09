Kämpfe in Syrien gehen kurz vor der Waffenruhe weiter

Damaskus - Wenige Stunden vor einer vereinbarten Waffenruhe gehen die Kämpfe in Syrien unvermindert weiter. Besonders um die nordsyrische Metropole Aleppo habe es heftige Gefechte gegeben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Kampfflugzeuge flogen demnach zahlreiche Angriffe. Auch in der Provinz Idlib und nahe der Hauptstadt Damaskus hätten Kampfjets Angriffe geflogen. Die Feuerpause soll zur Zeit des Sonnenuntergangs am Abend in Kraft treten.