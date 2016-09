Kalenderblatt 2016: 11. September

Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. September 2016:

36. Kalenderwoche

255. Tag des Jahres

Noch 111 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Adelmar, Felix, Josef, Maternus, Regula

HISTORISCHE DATEN

2015 - Bei einem Unwetter kippt im saudi-arabischen Mekka ein Kran um und stürzt auf ein Dach der Heiligen Moschee. Dabei kommen 107 Menschen ums Leben.

2011 - Ein Erdrutsch lässt einen Intercity bei St. Goar im Rheintal entgleisen. Bei dem Unglück gibt es 15 Verletzte.

2006 - In einem Kühlhaus in Frankfurt am Main entdeckt das Veterinäramt tonnenweise verdorbenes Rindfleisch.

2004 - Bundespräsident Horst Köhler wirbt dafür, das Ziel gleicher Lebensverhältnisse in ganz Deutschland aufzugeben. Man müsse sich mit unterschiedlichen Lebensverhältnissen abfinden.

2001 - In den USA werden beim schlimmsten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus rund 3000 Menschen getötet. Islamisten steuern drei gekaperte Verkehrsmaschinen in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Eine vierte Maschine stürzt in Pennsylvania ab.

1998 - Die Bundesärztekammer verabschiedet trotz massiver Kritik ein Sterbehilfe-Papier. Die Grundsätze sollen Ärzten Entscheidungshilfen im Umgang mit Sterbenden geben.

1973 - Der chilenische Präsident Salvador Allende wird durch einen Militärputsch unter General Augusto Pinochet gestürzt und begeht Selbstmord.

1961 - Die Bremer Borgward-Automobilwerke gehen in Konkurs. In den Automobilwerken waren seit 1950 u. a. der «Lloyd 300» («Leukoplastbomber») und die «Isabella» gebaut worden.

1801 - Die Tragödie «Die Jungfrau von Orléans» von Friedrich Schiller wird in Leipzig uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Mit seinem Bier für den Heimweg hat ein Mann in Sachsen-Anhalt spontan ein Feuer gelöscht. Er hatte bemerkt, dass der Radkasten eines abgestellten Transporters brannte. Kurzerhand opferte der Mann sein Getränk und löschte damit den Brand. Die Polizei geht davon aus, dass er mit seinem Einsatz einem Brandstifter ins Handwerk pfuschte.

GEBURTSTAGE

1971 - Richard Ashcroft (45), britischer Sänger und Gitarrist, Gründer der Band The Verve

1966 - Prinzessin Kiko (50), japanische Prinzessin, Ehefrau von Prinz Akishino, dem zweiten Sohn von Kaiser Akihito

1931 - Hans-Ulrich Wehler, deutscher Historiker («Bismarck und der Imperialismus»), gest. 2014

1881 - Asta Nielsen, dänische Schauspielerin, Stummfilmdiva («Abgründe»), gest. 1972

1816 - Carl Zeiss, deutscher Unternehmer, Gründer des feinmechanisch-optischen Unternehmens «Carl Zeiss Jena» 1846, gest. 1888

TODESTAGE

2014 - Joachim Fuchsberger, deutscher Schauspieler und Fernsehmoderator («Auf Los geht's los»), geb. 1927

2006 - Joachim Fest, deutscher Historiker, Publizist und Verleger («Der Untergang»), Chefredakteur des NDR 1963-1968, Mitherausgeber der FAZ 1973-1993, geb. 1926