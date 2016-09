Kalenderblatt 2016: 15. September

Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. September 2016:

37. Kalenderwoche

259. Tag des Jahres

Noch 107 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Dolores, Ludmilla, Melitta, Roland

HISTORISCHE DATEN

2015 - Eine Lawine reißt am Écrins-Massiv in den französischen Alpen sieben Menschen in den Tod, darunter vier Deutsche.

2014 - Der Fußball-Bundesligist Hamburger SV trennt sich von seinem Trainer Mirko Slomka. Er hatte die Mannschaft im Februar übernommen. Neuer Trainer wird Josef Zinnbauer.

2013 - Bei der Landtagswahl in Bayern gewinnt die CSU die absolute Mehrheit der Sitze. Nach fünf Jahren Koalition mit der FDP kann die Partei künftig wieder allein regieren.

2011 - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stärkt die Rechte lediger Väter weiter. Deutsche Gerichte dürfen Männern nicht einfach die Klärung der Vaterschaft und den Umgang mit ihren mutmaßlichen Kindern verweigern.

2001 - Vier Tage nach dem Terrorangriff in den USA nehmen die deutsche Lufthansa und andere europäische Airlines ihren Flugverkehr in die Vereinigten Staaten wieder auf.

1996 - Der Chef der separatistischen italienischen Lega Nord, Umberto Bossi, erklärt die Abspaltung Norditaliens von Rom und die «Unabhängigkeit der Bundesrepublik Padanien».

1971 - Gründung der Umweltorganisation «Greenpeace»: Die Umweltorganisation führt ihre erste Aktion gegen geplante Atomtests der USA auf den Aleuten-Inseln durch.

1939 - Als erster deutscher Kriegsdienstverweigerer des Zweiten Weltkriegs wird der 29-jährige August Dickmann im Konzentrationslager Sachsenhausen hingerichtet.

1916 - Großbritannien setzt im Ersten Weltkrieg an der nordfranzösischen Front erstmals Panzer als Waffe ein.

AUCH DAS NOCH

2009 - dpa meldet: Als Geburtstagsgeschenk gab es eine lebenslange Freifahrkarte: Ein kleines Mädchen ist in einem Hochgeschwindigkeitszug Thalys zwischen Paris und Brüssel zur Welt gekommen. Zwei Ärzte und Krankenschwestern, die sich unter den Passagieren befanden, halfen bei der Entbindung. Mutter und Kind sind wohlauf.

GEBURTSTAGE

1961 - Frank Emmelmann (55), deutscher Leichtathlet, langjähriger deutscher Rekordhalter im Sprint über 100 und 200 Meter

1951 - Lisa Fitz (65), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin

1946 - Tommy Lee Jones (70), amerikanischer Schauspieler («Men in Black»)

1946 - Oliver Stone (70), amerikanischer Regisseur und Produzent («Platoon»)

1876 - Bruno Walter, deutscher Dirigent, Gewandhauskapellmeister in Leipzig 1929-1933 (Emigration), Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker 1947-1949, gest. 1962

TODESTAGE

2006 - Oriana Fallaci, italienische Journalistin und Schriftstellerin, Kriegsreportagen, geb. 1930

1973 - König Gustav VI. Adolf, schwedischer König 1950-1973, Großvater von Carl XVI. Gustaf, geb. 1882