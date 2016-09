Kalenderblatt 2016: 2. September

Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. September 2016:

35. Kalenderwoche

246. Tag des Jahres

Noch 120 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Ingrid

HISTORISCHE DATEN

2015 - Guatemalas Präsident Otto Pérez tritt zurück, nachdem ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Ihm werden die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Bestechlichkeit und Betrug vorgeworfen.

2014 - Der US-Konzern Halliburton wird nach eigenen Angaben wegen der Explosion der Ölplattform «Deepwater Horizon» 2010 eine Entschädigung von 1,1 Milliarden Dollar (838 Mio Euro) an Fischer und andere Opfer zahlen.

2011 - David Storl holt bei der Leichtathletik-WM in Südkorea als erster Deutscher den Weltmeistertitel im Kugelstoßen.

2003 - Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan wirbt während eines dreitägigen Berlin-Besuchs bei Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) um Unterstützung für den EU-Beitritt der Türkei. Es ist die erste offizielle Visite Erdogans in Deutschland seit seiner Amtsübernahme im März 2003.

1996 - Die philippinische Regierung und die größte Gruppe der Muslim-Rebellen, die «Moro Nationale-Befreiungsfront» (MNLF), unterzeichnen einen Friedensvertrag, der den Bürgerkrieg im Süden des Landes beenden soll.

1991 - Vor dem Berliner Landgericht beginnt der erste Prozess gegen vier ehemalige DDR-Grenzsoldaten, die 1989 den 20-jährigen Chris Gueffroy bei einem Fluchtversuch erschossen hatten.

1991 - Das mehrheitlich von Armeniern bewohnte Gebiet Berg-Karabach in Aserbaidschan erklärt sich zu einer unabhängigen Republik.

1946 - In Hamburg wird der «Sozialistische Deutsche Studentenbund» (SDS) gegründet.

1666 - Im Ofen der königlichen Bäckerei Faryner bricht ein Feuer aus. Drei Tage später ist ein Drittel des mittelalterlichen Londons abgebrannt, darunter auch die St. Paul's-Kathedrale.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Sie ging in ein mobiles Klo und kam anderswo wieder heraus: Eine Besucherin eines Festivals in Cornwall ist in einer Toilettenkabine quer über ein Hafengelände gefahren. Ein Gabelstapler hatte das WC-Häuschen während des Newlyn Fish Festivals aufgegabelt und abtransportiert. Die Besucherin blieb unverletzt.

GEBURTSTAGE

1967 - Andy Möller (49), deutscher Fußballspieler, Weltmeister 1990 und Europameister 1996

1966 - Salma Hayek (50), mexikanische Schauspielerin («Frida»)

1956 - Don Jackson (60), amerikanischer Eishockeytrainer

1951 - Mark Harmon (65), amerikanischer Schauspieler («Navy CIS»)

1924 - Daniel arap Moi (92), kenianischer Staatspräsident 1978-2002

TODESTAGE

2001 - Christiaan Barnard, südafrikanischer Herzchirurg, führte 1967 die erste Herzverpflanzung durch, geb. 1922

1973 - J.R.R. Tolkien, britischer Schriftsteller («Der Herr der Ringe»), geb. 1892