Kalenderblatt 2016: 27. August

Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. August 2016:

34. Kalenderwoche

240. Tag des Jahres

Noch 126 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Gebhard, Monika

HISTORISCHE DATEN

2015 - 71 tote Flüchtlinge werden in Österreich, etwa 50 Kilometer südöstlich von Wien, an der Autobahn in einem Lastwagen gefunden.

2014 - Das Bundeskabinett beschließt die Einführung eines nationalen Gedenktages für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Am 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, soll in Zukunft auch an das Schicksal der deutschen Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert werden.

1992 - Die 1948 gegründete und seit 1965 im Bauer Verlag erscheinende Illustrierte «Quick» erscheint letztmalig.

1991 - Die Sowjetrepublik Moldawien ruft nach einem entsprechenden Parlamentsbeschluss ihre Unabhängigkeit aus.

1979 - Lord Louis Mountbatten, letzter Vizekönig Indiens und Mitglied des britischen Königshauses, stirbt bei einem Bombenanschlag der IRA auf seiner Jacht vor der Küste Irlands.

1963 - Bei der bis dahin größten Demonstration in der Geschichte der USA marschieren 200 000 Schwarze und Weiße aus Protest gegen die Rassentrennung nach Washington. Am 28. August hält Martin Luther King seine berühmte Rede «I have a dream».

1945 - Die US-amerikanische Besatzungsmacht in Deutschland gestattet den deutschen Parteien in ihrer Zone die Aufnahme politischer Tätigkeit auf Kreisebene.

1820 - Josef Naus besteigt im Auftrag des «Königlich Bayerischen Vermessungsamts» als erster Mensch die Zugspitze.

1791 - Die «Pillnitzer Konvention», ein Bündnis zwischen Preußen, Österreich und Sachsen gegen das revolutionäre Frankreich, wird besiegelt.

AUCH DAS NOCH

1997 - dpa meldet: Signor Spaghetti aus der mittelitalienischen Stadt L'Aquila hat einen Antrag auf Namensänderung gestellt. Er konnte das dauernde Gelächter bei der Nennung seines Namens nicht mehr ertragen.

GEBURTSTAGE

1986 - Sebastian Kurz (30), österreichischer Außenminister

1971 - Aygül Özkan (45), deutsche Politikerin (CDU), 2010 erste deutsche Landesministerin mit Migrationshintergrund

1951 - Christof Wackernagel (65), deutscher Schauspieler und Schriftsteller

1941 - Césaria Évora, kapverdische Sängerin, gest. 2011

1936 - Hans Scheibner (80), deutscher Kabarettist («...scheibnerweise»)

TODESTAGE

1963 - Adolf Grimme, deutscher Pädagoge und Politiker, SPD, Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks NWDR 1948- 1956, geb. 1889

1965 - Le Corbusier, französischer Architekt und Möbeldesigner, geb. 1887