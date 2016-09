Kalenderblatt 2016: 6. September

Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. September 2016:

36. Kalenderwoche, 250. Tag des Jahres

Noch 116 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Gundolf, Magnus

HISTORISCHE DATEN

2015 - Beim Treffen des Koalitionsausschusses im Kanzleramt beschließen die Spitzen von Union und SPD ein Maßnahmenpaket zur Flüchtlings- und Asylpolitik.

2014 - Der Goldene Löwe des 71. Internationalen Filmfestivals von Venedig geht an den Streifen «Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach» des schwedischen Regisseurs Roy Andersson.

2011 - Honig, der gentechnisch veränderte Pollen enthält, darf nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg nur mit einer Sicherheitsprüfung und Zulassung in den Handel kommen.

2006 - Afghanistan und die Nato unterzeichnen einen langfristigen Kooperationsvertrag. Der so genannten Partnerschaft für den Frieden gehören damit 21 Staaten an.

1991 - Der Staatsrat der UdSSR unter Führung von Präsident Michail Gorbatschow beschließt die Anerkennung der Unabhängigkeit der drei baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen.

1986 - In Istanbul werden bei einem Anschlag auf eine Synagoge 24 Menschen getötet, darunter zwei Terroristen. Zu dem Attentat bekennen sich die «Islamische Widerstandsfront» und eine «Palästinensische Racheorganisation».

1901 - Ein Attentat auf den US-Präsidenten William McKinley wird in Buffalo (US-Bundesstaat New York) verübt. McKinley stirbt am 14. September.

1791 - Wolfgang Amadeus Mozarts Krönungsoper «La clemenza di Tito» für Kaiser Leopold II. wird in Prag unter der Leitung des Komponisten uraufgeführt.

1522 - Nur eines von fünf Schiffen der Expedition des Portugiesen Fernão de Magalhães (Magellan) kehrt nach Spanien zurück. Damit endet die erste Weltumseglung. Magalhães war auf der Reise ums Leben gekommen.

AUCH DAS NOCH

1988 - dpa meldet: Die sechs Einwohner eines Weilers der Gemeinde Wiesent im Landkreis Regensburg dürfen ihren Gemeindeteil nun offiziell «Oberroith» nennen. Bislang mussten die Bewohner mit dem Namen «Pinklhof» leben.

GEBURTSTAGE

1961 - Jessica Durlacher (55), niederländische Schriftstellerin («Der Sohn»)

1958 - Amelie Fried (58), deutsche Fernsehmoderatorin und Schriftstellerin (Talkshow «3 nach 9», Romane: «Traumfrau mit Nebenwirkungen»)

1952 - Dominik Graf (64), deutscher Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur («Der Felsen», «Der Rote Kakadu»)

1944 - Christian Boltanski (72), französischer Fotograf, Bildhauer und Filmemacher, vor allem für seine Intallationen bekannt

1926 - Prinz Claus, niederländischer Prinz, Ehemann von Königin Beatrix, gest. 2002

TODESTAGE

1978 - Adolf Dassler, deutscher Unternehmer («Adidas»), geb. 1900

1962 - Hanns Eisler, deutsch-österreichischer Komponist, komponierte 1949 die Nationalhymne der DDR mit dem Titel «Auferstanden aus Ruinen», geb. 1898