Mann mäht in Seelenruhe den Rasen, während hinter ihm ein Tornado tobt

Ein Mann schiebt in Seelenruhe seinen Rasenmäher vorwärts. Er trägt ein orangefarbenes T-Shirt und hat eine Sonnenbrille auf dem Kopf. Eine alltägliche Szene, möchte man meinen, die sich so oder ähnlich am Wochenende in unzähligen Gärten weltweit abspielen könnte. Wenn da nicht ein nicht ganz unerhebliches Detail wäre: Hinter dem besagten Heimgärtner tobt ein enormer Tornado, die Windhose scheint direkt auf den Unbedarften zuzueilen. Es drängt sich die Frage auf: Sieht der Mann nicht, was da in seinem Rücken passiert? Oder ist das etwa der coolste Typ auf dem Planeten?

Tornado war noch weit entfernt

Weder noch: Der Mann auf dem Bild ist Theunis Wessels, geschossen hat das Foto seine Frau Cecilia. Sie lud das Bild auch auf Facebook hoch, schrieb dazu: "Mein Tier beim Rasenmähen mit einer Briese im Haar". Dort verbreitete es sich rasant. Das Paar wohnt in Kanada, in der Provinz Alberta. Im Gespräch mit der BBC klärt Cecilia Wessels die Situation auf: Demnach sei der Tornado nicht direkt hinter dem Grundstück gewesen, wie es auf dem Bild den Anschein macht, sondern noch mehr als zwei Kilometer entfernt. Ihre Tochter habe sich zwar Sorgen gemacht, aber ihr Mann habe sie mit den Worten "Alles ist OK" beruhigt.