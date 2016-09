Keine Kompromiss-Signale in Erbschaftsteuerstreit

Berlin - Im Bund-Länder-Streit über die Reform der Erbschaftsteuer ist trotz wachsenden Zeitdrucks kein rascher Kompromiss in Sicht. Vor Beratungen des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat zu den künftigen Steuerbegünstigungen für Firmenerben am Abend in Berlin gaben sich Union sowie SPD, Grüne und Linke unversöhnlich und forderten gegenseitig ein Ende der Blockade-Politik. Die CSU lehnt Korrekturen an dem vom Bundestag bereits verabschiedeten Gesetz kategorisch ab. SPD, Grüne und Linke beharren auf einer grundlegenden Überarbeitung der bisher geplanten Verschonungsregeln.