Kerber bestreitet Endspiel der US Open gegen Tschechin Pliskova

New York - Die neue Weltranglisten-Erste Angelique Kerber kämpft bei den US Open um den zweiten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Die Tennisspielerin aus Kiel trifft im Endspiel auf Karolina Pliskova. Die Tschechin hatte im Halbfinale die bisherige Nummer eins Serena Williams bezwungen und damit für die Ablösung der Amerikanerin an der Spitze der Weltrangliste gesorgt. Am Montag wird Kerber als erste Deutsche nach Steffi Graf die Führung in der Weltrangliste übernehmen.