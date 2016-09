Kerber im Halbfinale der US Open gegen Wozniacki

New York - Angelique Kerber kämpft bei den US Open in der Nacht um den Einzug in das Endspiel. Die Tennisspielerin aus Kiel trifft im zweiten Match auf die frühere Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki. Von bislang zwölf Partien gegen die Dänin hat Kerber sieben gewonnen. Im ersten Halbfinale stehen sich in New York die Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA und die Tschechin Karolina Pliskova gegenüber.