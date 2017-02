Kerkeling über Merkel: «Hallo, hat die Humor!»

Berlin - Komiker Hape Kerkeling hat seine Teilnahme an der Wahl des Bundespräsidenten neue Einblicke in die Politik beschert. «Das ist ja auch spannend, da mal dabei sein zu dürfen», sagte der 52-Jährige, der von der CDU benannt wurde, nach einer Sitzung der Unionsfraktion für die Bundesversammlung. Auch Kanzlerin Angela Merkel, die wie CSU-Chef Horst Seehofer in der Sitzung sprach, habe er ja noch nie aus der Nähe erlebt. «Hallo, hat die Humor!», berichtete Kerkeling.