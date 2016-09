Kerry ruft eindringlich zur Einhaltung der Waffenruhe auf

Washington - US-Außenminister John Kerry hat eindringlich an die Konfliktparteien im syrischen Bürgerkrieg appelliert, sich an die vereinbarte Waffenruhe zu halten. «Das ist eine Chance für Syrien», sagte Kerry in Washington. Erste Berichte deuteten darauf hin, dass die Kämpfe zurückgegangen seien. Es sei aber noch zu früh für eine vollständige Bewertung der Lage. Die Feuerpause war am Abend in Kraft getreten. Sie soll für alle Kräfte gelten, die nicht von den Vereinten Nationen als Terroristen eingestuft werden. Deshalb ist die Terrormiliz Islamischer Staat von der Vereinbarung ausgenommen.