KfW: Anteil von Chefinnen im Mittelstand stagniert

Frankfurt/Main - Der Einzug von Frauen in die Führungsetagen des deutschen Mittelstands gerät einer Studie zufolge ins Stocken. Nach Angaben der staatlichen Förderbank KfW stagnierte der Anteil der Chefinnen in kleinen und mittleren Unternehmen zuletzt bei 18 Prozent. Seit der Jahrtausendwende war er zeitweise auf 19,4 Prozent gestiegen, wie aus der KfW-Studie hervorgeht, die der dpa vorliegt. Der Anteil von Frauen an der Spitze von kleinen und mittelständischen Unternehmen sei beachtlich, aber aus volkswirtschaftlicher Sicht sei er noch viel zu niedrig, mahnte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner.