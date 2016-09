Koalition will Streitthemen angehen - Flüchtlingspolitik außen vor

Berlin - Die Parteichefs der großen Koalition, Merkel, Seehofer und Gabriel, haben sich auf einen Fahrplan zur Lösung der in der Regierung strittigen Sachthemen geeinigt, den Flüchtlingsstreit aber ausgeklammert. Es habe Übereinstimmung gegeben, strittige Punkte etwa bei der Erbschaftsteuer, der Entgeltgleichheit von Männern und Frauen sowie der Angleichung der Renten in Ost und West in den kommenden Wochen zu lösen, hieß es anschließend. Anfang Oktober sei ein weiteres Treffen geplant. Die Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt nannte das Ergebnis der Koalitionsspitzen ein «Armutszeugnis».