In der Silvesternacht hat ein Großaufgebot der Polizei in Köln eine Wiederholung der massiven Übergriffe auf Frauen sowie Diebstähle verhindert. Rund um den Kölner Hauptbahnhof und den Dom verlief der Jahreswechsel zwar feucht fröhlich, aber überwiegend friedlich. Auch Dank eines massiven Polizeieinsatzes. Allein in der Kölner Innenstadt waren rund 1500 Polizisten im Einsatz. Die Domplatte war mit Absperrgittern gesichert, es gab Einlasskontrollen. Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies zog am Sonntag eine positive Bilanz: "Die Einsatzkonzeption der Polizei hat sich bestätigt. Und zwar uneingeschränkt bestätigt. Ich möchte sogar soweit gehen auch, dass diese Konzeption auch Garant für die Handlungsfähigkeit gewesen ist." Nur vereinzelt sei es zu Zwischenfällen gekommen. So habe die Polizei rund 650 Nordafrikaner an den Bahnhöfen gestoppt, sagte Mathies: "Und nach polizeilicher Einschätzung und Wahrnehmung sind diese Personen auch in einer Grundaggressivität auch in diesen Gruppen aufgetreten, weshalb dann hier nach entsprechender Platzverweisung durch die Bundespolizei das Polizeipräsidium Köln umfassende Identitätsfeststellungen bei Personen vorgenommen hat." Die Personalien seien überprüft und Platzverweise erteilt worden, sagte Matthies. Es sei mit Straftaten zu rechnen gewesen. In der Silvesternacht habe es rund um die Innenstadt 92 Festnahmen gegeben, davon seien 16 Deutsche gewesen. Die übrigen hätten sich über sehr viele Nationalitäten verteilt. In der Silvesternacht 2015 hatten sich rund um den Dom etwa 1000 Männer vorwiegend aus Nordafrika versammelt. Frauen wurden von ihnen umringt und massiv sexuell belästigt oder genötigt. Zudem wurden Menschen massenhaft bestohlen und der Gottesdienst im Dom gezielt gestört.