König Willem-Alexander gibt persönliches Interview zum 50.

Amsterdam - Der niederländische König Willem-Alexander hat am Vorabend seines 50. Geburtstages sein bislang wohl persönlichstes Interview gegeben. Er habe in seinem Leben «viele Fehler gemacht und Grenzen überschritten», sagte er in dem TV-Interview. Als Beispiel nannte er ein «wildes Leben» als junger Mann. So habe er sich selbst sehr gut kennen gelernt. Willem-Alexander feiert heute seinen 50. Geburtstag. Der bislang größte Schmerz in seinem Leben sei der Tod seines Bruders Friso nach einem Skiunfall vor vier Jahren gewesen.