Kolumbien: Alle Farc-Kämpfer in Entwaffnungszonen

Bogotá - Der Frieden in Kolumbien rückt näher: Rund zwei Monate nach der Einigung auf einen Friedensvertrag sind alle verbliebenen Kämpfer der linken Farc-Rebellen in den Entwaffnungszonen angekommen. Der Marsch aus weit entlegenen Kampfzonen fand mit der Ankunft der letzten 300 Guerilleros in Montañita seinen Abschluss. «Damit sind ungefähr 6900 Guerilleros der Farc in den 26 Zonen», sagte der argentinische General Javier Pérez Aquin, Chef der UN-Mission, die den Prozess überwacht. Bis Mai sollen alle Waffen abgegeben werden.