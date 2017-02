Kombinierer-Staffel und Skisprung-Mixed mit WM-Goldchancen

Lahti - Das deutsche Team darf bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti heute wieder auf Medaillen hoffen. Die Kombinierer-Staffel will ihren Titel verteidigen und geht als klarer Favorit in den Wettbewerb von der Normalschanze. Auch das Skisprung-Mixed-Team hatte vor zwei Jahren die Goldmedaille gewonnen. Das DSV-Quartett zählt erneut zu den Kandidaten auf den Titelgewinn. Die Langläufer ermitteln im Team-Sprint ihre Weltmeister. Dabei könnte das Duo Nicole Fessel/Stefanie Böhler in den Kampf um Bronze eingreifen.