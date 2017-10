Kreise: Kommende Woche zuerst Sondierung über Finanzen und Europa

Berlin - Die Jamaika-Verhandler von CDU, CSU, FDP und Grünen wollen in der kommenden Woche zunächst die schwierigen Kernthemen Finanzen und Europa intensiver besprechen. Beide Themenbereiche sollten am 24. Oktober nach der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages beraten werden, erfuhr die dpa aus Teilnehmerkreisen der ersten Sondierungsrunde von mehr als 50 Politikern aller Seiten. Kanzlerin Angela Merkel sagte kurz vor den Gesprächen, in den Verhandlungen werde es «sicherlich eine Vielzahl von Differenzen geben», aber auch einen Willen, Gemeinsamkeiten zu finden.