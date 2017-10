Kremlkritiker Nawalny zu 20 Tagen Arrest verurteilt

Moskau - Wegen einer nicht genehmigten Demonstration in der russischen Provinz ist der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny zu 20 Tagen Arrest verurteilt worden. Er habe wiederholt zu dem Protest in der Stadt Nischni Nowgorod aufgerufen, obwohl dieser von den Behörden nicht genehmigt worden sei, urteilte ein Richter in Moskau. Nawalny hatte betont, dass die Verwaltung den Protest zunächst genehmigt hatte und die Erlaubnis erst später widerrief. Nawalny hat auch zu einer Demo am kommenden Samstag in St. Petersburg aufgerufen, der Heimatstadt von Kremlchef Wladimir Putin, der an dem Tag Geburtstag hat.