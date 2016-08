Kroos schießt Real Madrid zum 2:1-Sieg gegen Celta Vigo

Madrid - Fußball-Weltmeister Toni Kroos hat Real Madrid im zweiten Saisonspiel in der Primera División zum zweiten Sieg geschossen. Der Mittelfeldspieler erzielte in der 81. Minute gegen Celta Vigo das entscheidende Tor zum 2:1-Erfolg der Königlichen. Álvaro Morata hatte den Champions-League-Gruppengegner von Borussia Dortmund nach einer Stunde in Führung gebracht. Fabián Orellana glich in der 67. Minute für Vigo aus.