Das sind die wohl flauschigsten Tiere der Welt

Der April macht mal wieder, was er will – und auf 15 Grad und Sonne folgen Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Kein Problem für Hund, Hamster und Co. Das flauschige Fell schützt die Tierchen vor der Kälte. Und manche wurden mit einer ganz besonders haarigen Pracht bedacht, die ihnen, zumindest optisch, Schutz vor der Kälte einbringt. Und so stellt sich bei dieser, etwas subjektiv erfolgten, Auswahl an den süßesten und flauschigsten Tieren die Frage: Ist das noch ein Tier oder schon eine Flauschkugel mit Gesicht?



Fangen wir mit den Hunden der Runde an. Da gibt es zum einen diesen kleinen Pomeraner:







Und den vom Winde (fast) verwehten Kollegen gleicher Rasse:





Doch nicht nur Pomeraner machen sich besonders gut als Fellball. Auch dieser Hund aus Japan ist eine, wenn auch vom Besitzer etwas frisierte, runde Sache.







Eine andere Tierart, die sich offensichtlich auch für den Tier-Kugel-Award nominiert, sind Hamster.







Ok, der letzte Hamster ist schwanger. Aber süß und rund ist er trotzdem. Und es gibt ja auch noch diesen Kollegen:







Doch nicht nur Tiere mit vier Pfoten machen sich gut als Ball mit Haaren. Dieser Vogel zeigt, dass auch mit Federn einiges zu machen ist.



Close up from the front, male #beardedreedling #beardedtit Wish you all a great weekend! Hopefully I will spend some time out in nature try to catch some great moments at camera. Ein Beitrag geteilt von David Drangsland (@bird_drangsland) am 27. Jan 2017 um 10:14 Uhr





Den ersten Preis unserer Fell-Kugel-Auswahl hat jedoch eindeutig Mister Chinchilla mit seiner runden Rückenansicht gewonnen.



Spring 2017 #chinchilla butt Ein Beitrag geteilt von Cameron Holmes (@camerons_chinchillas) am 9. Mär 2017 um 3:16 Uhr



Nicht so süß, aber dafür die gefährlichsten Tiere der Welt, sind diese hier: