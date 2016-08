Länderspiele ohne verletzten Can - Schweinsteiger trainiert letztmals

Düsseldorf - Bundestrainer Joachim Löw muss im Länderspiel gegen Finnland und auch zum Start der WM-Qualifikation gegen Norwegen auf Emre Can verzichten. Der Defensivspieler des FC Liverpool laboriert an einer Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk, wie der DFB mitteilte. Letztmals trainierte im Paul-Janes-Stadion Bastian Schweinsteiger im Kreise des Nationalteams. Der Kapitän wird morgen in Mönchengladbach in seinem 121. Länderspiel letztmals das Nationaltrikot tragen und den Weltmeister anführen.