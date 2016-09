Lage in Bautzen bleibt angespannt

Bautzen - Bautzen blickt nach Zusammenstößen junger Flüchtlinge mit Rechtsextremen angespannt auf das Wochenende. Für Sonntag haben Rechte eine Demonstration angemeldet, nachdem eine für gestern geplante Kundgebung abgesagt worden war. Am Abend blieb es in der ostsächsischen Stadt ruhig. Nur vereinzelt traten im Umfeld des Kornmarktes augenscheinlich Rechtsextreme in Erscheinung. Dort war in den vergangenen Tagen die Situation mehrfach eskaliert. Aber auch junge Flüchtlinge ließen sich auf dem Platz blicken - weit nach der für sie festgelegten Ausgangssperre.