Laut Bericht 24 Verletzte bei Anschlag in Bangkoker Klinik

Bangkok - Bei einem mutmaßlichen Bombenanschlag in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind mindestens 24 Menschen leicht verletzt worden. Nach Berichten lokaler Fernsehsender explodierte der Sprengsatz in einem Krankenhaus in einem Aufenthaltsraum für ehemalige Soldaten. Offiziell gab es noch keine Bestätigung dafür. Die Behörden hatten zunächst die Vermutung geäußert, dass die Explosion durch einen Defekt in einer Gasleitung oder eine Klimaanlage ausgelöst worden sein könnte.