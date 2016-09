Leichthubschrauber im Schwarzwald abgestürzt - Polizei findet Toten

Furtwangen - Beim Absturz eines Leichthubschraubers im Schwarzwald ist mindestens ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei fand die Leiche am Abend nach stundenlanger Suche. Ob es sich um den Piloten oder einen Fluggast handelt, ist laut Polizei noch nicht klar. Solange man nicht sicher sei, dass sich keine zweite Person in dem Zweisitzer befunden habe, suche man weiter, sagte ein Sprecher. Ein Augenzeuge hatte den Absturz der Maschine in einem Wald bei Gütenbach-Hintertal gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden dann die Absturzstelle. Die Kabine des Hubschraubers war jedoch leer.