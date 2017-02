Lin-Manuel Miranda, Justin Timberlake und Sting treten bei Oscars auf

Los Angeles - Die für je einen Oscar nominierten Musiker Lin-Manuel Miranda, Justin Timberlake und Sting treten bei der Verleihung der Filmpreise am 26. Februar auf. Zudem werde John Legend, der 2014 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, zwei Titel aus dem 14-fach nominierten Film «La La Land» spielen, teilte die Akademie mit. Miranda soll seinen nominierten Song «How Far I'll Go» für den Zeichentrickfilm «Moana» singen. Sting soll mit seinem nominierten Song «The Empty Chair» für die Dokumentation «Jim: The James Foley Story» auftreten. Timberlake tritt mit dem nominierten Titel «Can't Stop the Feeling!» für den Film «Trolls» auf.