Lindner: Platz drei entscheidet sich zwischen FDP und AfD

Berlin - Das Rennen um den dritten Platz im künftigen Bundestag entscheidet sich nach Ansicht des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner zwischen den Liberalen und der AfD. Die Grünen und die Linke seien abgeschlagen, sagte Linder am Abend in Berlin nach Sitzungen der FDP-Parteigremien. An Platz drei entscheide sich, wer die Opposition anführe, unterstrich der FDP-Chef. Gebe es eine kleine Koalition, sei dies die SPD, gebe es wieder eine große Koalition, sei dies hoffentlich die FDP «und nicht die Typen von der AfD».