Linke in der SPD wollen Profil der Partei schärfen

Berlin - Nach der Wahlschlappe der SPD bei der Bundestagswahl drängt der linke Flügel der Partei auf eine programmatische Neuausrichtung. Die SPD müsse sich klar als linke Volkspartei definieren, sagte Partei-Vize Ralf Stegner der «taz am Wochenende». Bernie Sanders in den USA oder der kanadische Premier Justin Trudeau begeisterten so viele junge Leute, weil sie globale Gerechtigkeitsfragen wie Reichtumsverteilung, Waffenexporte oder Klimaschutz in den Vordergrund stellten. Stegner kritisierte auch den zurückliegenden SPD-Wahlkampf: Die Zuspitzung habe gefehlt.