Löw beginnt Testphase

Mainz - Joachim Löw wird im letzten WM-Qualifikationsspiel morgen gegen Aserbaidschan in Kaiserslautern mindestens drei Veränderungen in der Startformation vornehmen. Der Bundestrainer kündigte an, dass im Vergleich zum 3:1 in Nordirland Bernd Leno im Tor sowie die Feldspieler Leroy Sané und Emre Can von Anfang an auflaufen dürfen. «Es beginnt die Testphase», sagte Löw mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Im Mittelfeld erhält Leon Goretzka eine weitere Bewährungschance. Für Löw ist das erklärte Ziel, «auch das zehnte Spiel zu gewinnen».