Ludwigshafener OB: Zwölfjähriger an sicherem Ort

Ludwigshafen - Der zwölf Jahre alte mutmaßliche Bombenleger von Ludwigshafen ist laut Oberbürgermeisterin Eva Lohse an einem sicheren Ort. Deswegen gehe keine Gefahr von ihm aus, sagte sie. Die Behörden arbeiteten mit Hochdruck an einer tragfähigen Lösung. Das Land habe zugesagt, das städtische Jugendamt nicht allein zu lassen. Mehr könne sie dazu nicht sagen, weil es einen sogenannten Auskunftsvorbehalt der Bundesanwaltschaft gebe. Der Junge soll laut «Focus» am 26. November versucht haben, einen Sprengsatz auf dem Weihnachtsmarkt zu zünden, was misslang.