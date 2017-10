Malu Dreyer trifft Netanjahu in Jerusalem

Jerusalem - Zum Auftakt eines Besuchs in Israel und den Palästinensergebieten hat Bundesratspräsidentin Malu Dreyer politische Gespräche aufgenommen. Dreyer traf in Jerusalem mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammen. Morgen will sie in Ramallah auch den palästinensischen Ministerpräsidenten Rami Hamdallah treffen. Ein Treffen mit Regierungskritikern steht nach den Erfahrungen von Außenminister Sigmar Gabriel nicht an. Netanjahu hatte im April ein Treffen mit Gabriel abgesagt, weil dieser zwei regierungskritische Gruppen getroffen hatte.