Mann stirbt bei Sprengung von Fahrkartenautomat

Dortmund - In Dortmund ist ein Mann bei der Sprengung eines Fahrkartenautomaten ums Leben gekommen. Polizisten hatten ihn zunächst schwer verletzt vor dem völlig zerstörten Automaten auf einem Bahnhof gefunden. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mann noch auf dem Bahnsteig. Seine Identität war zunächst unklar. Infolge des Vorfalls in der Nacht kam es in Nordrhein-Westfalen zwischen Dortmund und Hamm zu Behinderungen im Zugverkehr.