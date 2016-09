Mann will Ball für Hund aus See holen und stirbt

Oldenburg - Weil er einen Ball für einen Hund aus einem See holen wollte, ist ein 73-Jähriger in Oldenburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ging der Mann mit seiner Ehefrau und dem Hund am See spazieren. Den Ermittlungen zufolge warf der Mann im Spiel mit dem Hund den Ball auf den See. Als der Hund den Ball nicht holen wollte und der Ball immer weiter auf den See hinaustrieb, stieg der Mann selbst ins Wasser. Auf dem Rückweg zum Ufer ging er plötzlich unter. Die Ehefrau rief um Hilfe. Taucher, die zufällig in der Nähe waren, zogen den Mann aus dem Wasser. Er starb später.