Martin Schulz soll Kanzlerin für die SPD herausfordern

Berlin - Sigmar Gabriel will Außenminister werden - und nicht Kanzler. Überraschend hat der SPD-Chef Martin Schulz als Kanzlerkandidaten für seine Partei vorgeschlagen. Der frühere EU-Parlamentspräsident habe die besseren Chancen, so Gabriel. Schulz gab sich nach der Nominierung durch das SPD-Präsidium kämpferisch: Die SPD habe den Führungsanspruch in diesem Land. Gabriel will nun vom Wirtschaftsministerium ins Auswärtige Amt wechseln und Vize-Kanzler bleiben. Neue Bundeswirtschaftsministerin soll die frühere Justizministerin Brigitte Zypries werden.