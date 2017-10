Medien: Neue Ermittlungen gegen Harvey Weinstein in London

London - Die Polizei in London ermittelt in drei weiteren Fällen gegen den US-amerikanischen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe. Scotland Yard nannte keine Details, bestätigte aber, dass es sich um denselben Verdächtigen handele, wie in einem Fall, der bereits am Donnerstag bekannt geworden war. Dabei geht es um einen Vergewaltigungsvorwurf der britischen Schauspielerin Lysette Anthony gegen Weinstein, wie die «Times» berichtet. Nun soll sich ein weiteres Opfer Weinsteins an die Behörden gewandt haben.