Medwedew: «Wir haben gewonnen»

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin und Regierungschef Dmitri Medwedew haben am Abend den absehbaren Wahlsieg der Kremlpartei Geeintes Russland gefeiert. Wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale tauchten sie demonstrativ gemeinsam in der Parteizentrale in Moskau auf. «Man kann mutig sagen: Unsere Partei hat gewonnen», sagte Medwedew als Vorsitzender und Spitzenkandidat von Geeintes Russland. Nachwahlbefragungen sahen die Regierungspartei zwischen 44 und 48 Prozent der Stimmen.