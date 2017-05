Mehr Wohnungen fertig gestellt: Höchster Stand seit 2004

Wiesbaden - Der Boom im deutschen Wohnungsbau hält angesichts der ungebrochenen Nachfrage an. Im vergangenen Jahr wurden 277 700 Wohnungen fertig gestellt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 12,1 Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Eine höhere Zahl hatte es den Angaben zufolge zuletzt 2004 mit 278 000 Fertigstellungen gegeben. Besonders stark fiel der Anstieg der Wohnungen im vergangenen Jahr in Mehrfamilienhäusern sowie in Wohnheimen aus, dazu zählen unter anderem auch Flüchtlingsunterkünfte.