Mehrheit findet: Brautpaar sollte Hochzeit selbst bezahlen

Berlin - Brautleute sollten den größten Teil der Kosten ihrer Hochzeit selbst bezahlen - das findet eine klare Mehrheit der Menschen in Deutschland. Während 72 Prozent vor allem das junge Ehepaar in der Pflicht sehen, finden jeweils sechs Prozent, dass die Familie des Mannes oder der Frau den größten Teil zahlen sollte. Dies ergab eine Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Viele Menschen in Deutschland sehen es zudem nicht gern, wenn nicht-religiöse Brautleute vor den Traualtar treten: 39 Prozent lehnen kirchliche Trauungen ab, die nur oberflächlich religiös sind.