Merkel an Trump: Deutschland und die EU zwei Seiten einer Medaille

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel will bei ihrem ersten Treffen mit US-Präsident Donald Trump Deutschland als unverbrüchlichen Teil der Europäischen Union präsentieren. Sie werde natürlich darauf hinweisen, dass Nationalstaat und Mitgliedschaft in der Europäischen Union zwei Seiten ein und der derselben Medaille seien. Das sagte Merkel am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Sie wird sich am kommenden Dienstag mit Trump in Washington treffen.