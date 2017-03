Merkel appelliert an Türken in Deutschland

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat an die in Deutschland lebenden Menschen mit türkischen Wurzeln appelliert, innertürkische Konflikte nicht hier auszutragen. Türken mit deutscher Staatsbürgerschaft oder jene, die schon lange hier leben, seien ein Teil Deutschlands, sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. Merkel ging auch auf die jüngsten Nazi-Vergleiche türkischer Regierungspolitiker ein. Diese sei «so deplatziert», dass man sie eigentlich gar nicht kommentieren müsse.