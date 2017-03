Merkel bei CeBIT-Eröffnung: Menschen bei Digitalisierung mitnehmen

Hannover - Mit einem Appell an die Industrie hat Kanzlerin Angela Merkel die Technologiemesse CeBIT eröffnet. Vom digitalen Wandel verunsicherte Menschen sollten nicht vernachlässigt werden, es gehe um «Millionen von Menschen, die zum Teil noch nicht wissen, was sie erwartet», sagte Merkel in Hannover. Sie in das neue Zeitalter der Digitalisierung mitzunehmen werde die Politik aber nicht allein schaffen, sagte sie an die Adresse der Industrie. Gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten des diesjährigen Partnerlandes Japan, Shinzo Abe, will Merkel sich morgen auf einem Messerundgang die Trends anschauen.