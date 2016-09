Merkel beim Wahlkampfabschluss: Polizei und Sicherheitskräfte stärken

Bad Doberan - In Deutschland werden nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel mehr Polizisten und Personal in den Sicherheitsbehörden benötigt. Aber die Polizisten bräuchten auch die Möglichkeit und die gesetzliche Grundlage zu handeln, sagte Merkel zum Abschluss des Landtagswahlkampfs in Mecklenburg-Vorpommern in Bad Doberan. Ihre CDU hat heute als letzte Partei den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern beendet. Morgen wird dort dann ein neuer Landtag gewählt.