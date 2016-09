Merkel für schnelle Flüchtlingsintegration in Arbeitsmarkt

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für eine schnelle Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ausgesprochen. Notwendig dafür sei auch, je nach Bedarf spezifische Regelungen zu entwickeln, sagte Merkel im rbb-inforadio. Viele seien noch in den Integrationskursen oder würden darauf warten. Die Bundesregierung setzt auf ein stärkeres Engagement der Wirtschaft. Merkel hatte sich am Abend mit Unternehmensvertretern der Initiative «wir zusammen» getroffen. Dazu gehören auch Bosch, Daimler und Tui.