Merkel rechnet mit Aufhebung des Besuchsverbots für Incirlik

Hangzhou - Bundeskanzlerin Angela Merkel geht davon aus, dass das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete bei deutschen Soldaten auf der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik in Kürze aufgehoben wird. Sie glaube, dass es diesbezüglich in den nächsten Tagen «positive Nachrichten» geben werde, sagte Merkel nach einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beim G20-Gipfel in China. Zuvor hieß es lediglich, das Gespräch sei konstruktiv verlaufen. Weiteres Thema war nach Regierungsangaben der Flüchtlingspakt.