Merkel sieht deutsche Fehler in Flüchtlingspolitik in Vergangenheit

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat deutsche Fehler in der Flüchtlingspolitik in der Vergangenheit eingeräumt. Man habe das Problem zu lange ignoriert und die Notwendigkeit einer gesamteuropäischen Lösung verdrängt, sagte die CDU-Vorsitzende der «Süddeutschen Zeitung» ein Jahr nach der Öffnung der Grenzen. Schon 2004 und 2005 seien viele Flüchtlinge angekommen, und Deutschland haben es Spanien und anderen an den Außengrenzen überlassen, damit umzugehen, sagte Merkel.