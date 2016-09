Merkel trifft französischen Präsidenten Hollande am Genfer See

Évian - Kurz vor dem G20-Gipfel in China trifft Kanzlerin Angela Merkel heute den französischen Präsidenten François Hollande. Die beiden Spitzenpolitiker besuchen in Évian am Genfer See ein Treffen mehrerer Dutzend hochrangiger Wirtschaftsvertreter aus beiden Ländern. Vorher wollen sie sich zu außen- und europapolitischen Themen abstimmen. Nach Angaben aus Paris geht es in dem Gespräch insbesondere um die Zukunft der EU nach dem Brexit-Votum. Mitte September treffen sich die EU-Staaten - ohne Großbritannien - um über die künftige Ausrichtung der Gemeinschaft zu beraten.